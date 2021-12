Bashkimi Evropian reagon për sanksionet e ShBA-së ndaj grupit të organizuar kriminal të Veselinoviqit

Borrell shkroi se vendimi i Amerikës për futjen në listë të sanksioneve është një hap i rëndësishëm në luftimin e krimit të organizuar në Ballkanin Perëndimor.

“Përcaktimi nga SHBA-ja është një hap i rëndësishëm në luftën kundër krimit të organizuar në Ballkanin Perëndimor. Çmontimi i rrjeteve kriminale transnacionale kontribuon në sigurinë, stabilitetin dhe përmirëson sundimin e ligjit në të gjithë rajonin. BE-ja është plotësisht e angazhuar në ndjekjen e këtij objektivi të përbashkët”, ka shkruar Borell.

Zyra për Kontrollin e Pasurive të Huaja e Departamentit Amerikan të Thesarit ka targetuar rrjetet e korrupsionit disa shtete të Evropës dhe Hemisferës Veriore, në mesin e tyre edhe Zvonko Veselinoviqin dhe grupin e tij të krimit të organizuar si përgjegjës për trafikimin e mallrave, parave, narkotikëve dhe armëve mes Kosovës dhe Serbisë njofton kjo zyrë përmes një komunikate për media.

Përpos kësaj në njoftim theksohej se Zvonko Veselinoviq dhe vëllai i tij Zharko Jovan Veselinoviq kanë pasur marrëveshje me politikanë për t’i ndihmuar partitë e tyre për t’i fituar zgjedhjet dhe në këmbim politikanët do t’i garantonin vëllezërve Veselinovqi kontroll të disa bizneseve në disa rajone.

Lista e grupit të organizuar kriminal të Zvonko Veselinoviqit përfshinë: Marko Rosiq, Andrija Zheljko Bojiq, Srdjan Milivoje Vuloviq, Milan Mihajloviq, Miljan Radisavljevic, Radovan Radiq, Sinisa Nedeljkoviq, Radule Steviq./Lajmi.net/

The designation by the U.S. is an important step in fighting organised crime in the #WesternBalkans

Dismantling transnational criminal networks contributes to security, stability &improves rule of law in the entire region. The EU is fully engaged in pursuing this common objective https://t.co/VJkUpxkqzr

— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) December 9, 2021