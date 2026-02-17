Bashkësia Islame e publikon vaktin e Ramazanit, në kaq ora është iftari i parë

17/02/2026 19:46

Bashkësia Islame e Kosovës e ka publikuar vaktin e Ramazanit për këtë vit.

Muaji i shenjtë do të filloj me datën 19 shkurt, kjo do të jetë dita e parë e agjërimit, transmeton lajmi.net.

Iftari i parë është në ora 17:21, kurse syfyri i parë në ora 04:49 të mëngjesit.

Dita e parë e Fitër Bajramit është me 20 mars dhe Namazi i Fitër Bajramit do të falet në ora 06:18 në mëngjes.

Muaji i shenjtë përfundon me datën 19 mars, ku iftari i fundit shënohet në ora 17:55./lajmi.net/

