Bashkësia Islame e publikon vaktin e Ramazanit, në kaq ora është iftari i parë
Bashkësia Islame e Kosovës e ka publikuar vaktin e Ramazanit për këtë vit. Muaji i shenjtë do të filloj me datën 19 shkurt, kjo do të jetë dita e parë e agjërimit, transmeton lajmi.net. Iftari i parë është në ora 17:21, kurse syfyri i parë në ora 04:49 të mëngjesit. Dita e parë e Fitër…
Bashkësia Islame e Kosovës e ka publikuar vaktin e Ramazanit për këtë vit.
Muaji i shenjtë do të filloj me datën 19 shkurt, kjo do të jetë dita e parë e agjërimit, transmeton lajmi.net.
Iftari i parë është në ora 17:21, kurse syfyri i parë në ora 04:49 të mëngjesit.
Dita e parë e Fitër Bajramit është me 20 mars dhe Namazi i Fitër Bajramit do të falet në ora 06:18 në mëngjes.
Muaji i shenjtë përfundon me datën 19 mars, ku iftari i fundit shënohet në ora 17:55./lajmi.net/