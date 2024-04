Bashkëjetoi me një 16 vjeçare, arrestohet burri në Pejë Arrestohet një burrë në Pejë, i cili dyshohet se ka bashkëjetuar me një 16 vjeçare. I njëjti pas intervistimit është dërguar në mbajtje. “BASHKËJETESË ME PERSONIN NË MOSHËN 16 VJEÇARE Rr. Emin Basha, Pejë 22.04.2024 – 07:45. Lidhur me rastin, është arrestuar i dyshuari mashkull kosovar dhe me vendim të prokurorit i njëjti është dërguar në mbajtje.” /Lajmi.net/