Basha: Unë jam argat, ku ta sheh VV që muj me ndihmu, une e marr atë pozitë

Lajme

12/03/2026 22:37

Ministri i Infrastrukturës, Dimal Basha, duke folur për raportet mes Albin Kurtit dhe Vjosa Osmanit, ka thënë se bashkëpunimi nuk mbahet përmes posteve.

Në Debat Plus ai u shpreh: “Bashkëpunimi jo domosdoshmërisht mbahet përmes posteve, kudo që jena, unë jam argat, ku ta sheh VV që muj me ndihmu, une e marr atë pozitë”.

Dimal Basha që nga koha kur iu bashkua VV-së ka pasur këto pozita: Deputet, Kryetar i Parlamentit dhe tash Ministër.

