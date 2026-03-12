Basha: Unë jam argat, ku ta sheh VV që muj me ndihmu, une e marr atë pozitë
Ministri i Infrastrukturës, Dimal Basha, duke folur për raportet mes Albin Kurtit dhe Vjosa Osmanit, ka thënë se bashkëpunimi nuk mbahet përmes posteve. Në Debat Plus ai u shpreh: “Bashkëpunimi jo domosdoshmërisht mbahet përmes posteve, kudo që jena, unë jam argat, ku ta sheh VV që muj me ndihmu, une e marr atë pozitë”. Dimal…
Lajme
Ministri i Infrastrukturës, Dimal Basha, duke folur për raportet mes Albin Kurtit dhe Vjosa Osmanit, ka thënë se bashkëpunimi nuk mbahet përmes posteve.
Në Debat Plus ai u shpreh: “Bashkëpunimi jo domosdoshmërisht mbahet përmes posteve, kudo që jena, unë jam argat, ku ta sheh VV që muj me ndihmu, une e marr atë pozitë”.
Dimal Basha që nga koha kur iu bashkua VV-së ka pasur këto pozita: Deputet, Kryetar i Parlamentit dhe tash Ministër.