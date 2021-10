Barcelona vendos për të ardhmen e Koeman pas humbjes në “El Clasico”

Katalunasit zhvilluan lojë të zbehtë, ku u mposhten në “Camp Nou” nga rivali i përbetuar, transmeton lajmi.net.

Sipas Marca, pavarësisht humbjes, Barcelona do vazhdojë me teknikun holandez, derisa në tre ndeshjet e radhës do jenë vendimtare.

Barcelona udhëton te Rayo Vallecano këtë të mërkurë, pastaj e pret Alaves, derisa do zhvillojë ndeshje shumë të rëndësishme kundër Dynamo Kiev.

Pozita e Koeman do monitorohet pas një sezoni të përbashkët, derisa renditën në pozitën e nëntë dhe kanë fituar vetëm një në tre ndeshje të fazës grupore.

Ish trajneri i Evertonit me Barcelonën vitin e kaluar humbën titullin në xhirot e fundit, derisa edhe u eliminua në fazën 1/16 e Ligës së Kampionëve, kurse fituan Kupën e Mbretit./Lajmi.net/