Barcelona rikthen fanellën portokalli për sfidën ndaj PSG-së

Barcelona do të paraqitet me fanellën portokalli të sezonit të kaluar në ndeshjen e sontme ndaj Paris Saint-Germainit, e vlefshme për Ligën e Kampionëve. Sipas mediave spanjolle, UEFA dhe përgjegjësit e transmetimit televiziv kanë kërkuar nga klubi katalunas që të mos përdorë asnjërën prej tri fanellave të sezonit aktual, për shkak të ngjashmërisë së ngjyrave…

Sport

20/10/2026 16:54

Barcelona do të paraqitet me fanellën portokalli të sezonit të kaluar në ndeshjen e sontme ndaj Paris Saint-Germainit, e vlefshme për Ligën e Kampionëve.

Sipas mediave spanjolle, UEFA dhe përgjegjësit e transmetimit televiziv kanë kërkuar nga klubi katalunas që të mos përdorë asnjërën prej tri fanellave të sezonit aktual, për shkak të ngjashmërisë së ngjyrave me uniformën e PSG-së.

Fanella tradicionale kuqeblu, ajo e dytë me ngjyrat e zeza dhe vjollcë, si dhe fanella e tretë në nuancat e kaltërta, janë konsideruar të papërshtatshme për këtë përballje.

Për këtë arsye, skuadra e Hansi Flickut do të rikthejë fanellën e tretë portokalli të sezonit 2025/26, e cila ishte pjesë e koleksionit të kaluar të klubit.

Kjo fanellë u përdor edhe gjatë një ndeshjeje miqësore parasezonale ndaj Baselit, ku Barcelona fitoi me rezultat 5-2.

Tashmë, katalunasit do ta veshin atë edhe në një përballje zyrtare me rëndësi të madhe, në udhëtim te kampioni i Evropës, PSG-ja.

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