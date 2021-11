Barcelona regjistron rekordin e zi pas ndeshjes ndaj Celtas

Golat për ‘blaugranasit’ në pjesën e parë u realizuan nga Fati (5′), Busquets (18′) dhe Depay (34′), gjersa për vendasit Aspas shënoi në minutat 52′ dhe 90+6′, dhe Nolito (74′).

Pas kësaj ndeshje duke mos fituar pavarësisht epërsisë së tre golave, Barcelona ka regjistruar një rekord negativ, raporton ‘OptaJose’.

1998 – FC Barcelona kanë dështuar të fitojnë një ndeshje të La Liga-s të pasi kanë udhëhequr me tri gola diferencë, për herë të parë që nga janari 1998, kur humbën kundër Valencias në Camp Nou (3-4) me dygolëshin e Claudio López.

1998 – @FCBarcelona have failed to win a #LaLiga game won by a three-goal margin for the first time since January 1998 when they lost vs Valencia at Camp Nou (3-4) with a Claudio López’s brace. Calamity#FCB #CeltaBarça pic.twitter.com/odE46UJMMa

