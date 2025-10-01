Barcelona përpara, Torres i pandashëm – i shënon gol të bukur Parisit

Vjen goli i parë në takimin ndërmjet Barcelonës dhe Parisit, duel ky në kuadër të Ligës së Kampionëve. Galin e parë dhe të epërsisë për klubin e Barcelonës e ka shënuar Torres në minutën e 19-të të takimit, raporton lajmi.net Rezultati aktual i takimit është 1:0. Golin mund ta shikoni në videon më poshtë: VIDEO

01/10/2025 21:22

