Barcelona përpara, Torres i pandashëm – i shënon gol të bukur Parisit
Vjen goli i parë në takimin ndërmjet Barcelonës dhe Parisit, duel ky në kuadër të Ligës së Kampionëve. Galin e parë dhe të epërsisë për klubin e Barcelonës e ka shënuar Torres në minutën e 19-të të takimit, raporton lajmi.net Rezultati aktual i takimit është 1:0. Golin mund ta shikoni në videon më poshtë: VIDEO
Sport
