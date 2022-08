Barcelona ofron 15 milionë euro për Martinez

Barcelona ia ka ofruar 15 milionë euro për mbrojtësin e Athletic Bilbaos.

“Baskët” ende nuk kanë kthyer përgjigje për këtë propozim, transmeton lajmi.net.

Sipas medieve spanjolle, nëse kjo ofertë nuk pranohet, katalunasit nuk e kanë ndërmend të bëjnë ndonjë sforco financiare në këtë verë.

Lojtarin pritet ta marrin në verën e ardhshme, me parametra zero, kur kontrata me klubin aktual t’i ketë mbaruar.

Pas Koundes, është pikërisht spanjolli që po synohet të merret me ngulm në “Camp Nou”. /Lajmi.net/