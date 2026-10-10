Barcelona nuk len rast për diskutim – mposhtë pastër Getafën
Getafe ka qenë “viktima” e radhës e Barcelonës në La Liga. Katalonasit kanë triumfuar me rezultat 3-0 në ndeshjen e javës së tetë të kampionatit spanjoll. Golat për Barcelonën i shënuan Gordon në minutën e dytë, Gabriel Jesus në minutën e 30-të dhe Kounde në minutën e 73-të. Me këtë fitore, Barcelona vazhdon me bilanc…
Sport
Getafe ka qenë “viktima” e radhës e Barcelonës në La Liga.
Katalonasit kanë triumfuar me rezultat 3-0 në ndeshjen e javës së tetë të kampionatit spanjoll.
Golat për Barcelonën i shënuan Gordon në minutën e dytë, Gabriel Jesus në minutën e 30-të dhe Kounde në minutën e 73-të.
Me këtë fitore, Barcelona vazhdon me bilanc të përsosur, duke regjistruar tetë fitore në tetë ndeshje dhe duke grumbulluar 24 pikë.
Pas saj renditet Atletico Madridi me 19 pikë, Betisi me 16, ndërsa Real Madridi ka 15 pikë.