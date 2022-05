Barcelona njofton për vdekjen ish-lojtarit të tyre

Maxi Rolon që dikur ishte futbollist i Barcelona B dhe vëllai i tij binjakë, kanë pësuar aksident të rëndë me makinë që ka rezultuar me vdekje.

Ka qenë faqja zyrtare e Barcelonës që ka njoftuar për vdekjen e ish-futbollistit të tyre argjentinas.

“Jemi të tronditur nga vdekja e Maxi Rolon, një futbollist i të rinjve të Barcelonës nga viti 2010 deri më 2016. Ne shprehim ngushëllimet tona më të thella dhe i dërgojmë mbështetjen e plotë familjes së tij. U prefsh në paqe”, ka shkruar faqja zyrtare e Barcelonës, transmeton lajmi.net.

Maxi së fundmi ishte pjesë e Atletico Union Casildense, kurse vëllai i tij luante me Huracan di Chabas./Lajmi.net/

🖤 We are dismayed by the death of Maxi Rolón (1995), a FC Barcelona youth football player from 2010 to 2016. We express our deepest condolences and send full support to his family. Rest in peace. pic.twitter.com/8G9Gh016Y4

— FC Barcelona (@FCBarcelona) May 14, 2022