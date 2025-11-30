Barcelona merr lajmin e mirë, UEFA i lejon të luajnë në Camp Nou

UEFA ka miratuar zyrtarisht përdorimin e stadiumit Spotify Camp Nou për ndeshjet e Ligës së Kampionëve, pas një inspektimi në vend gjatë sfidës së Barcelonës kundër Alaves në LaLiga të shtunën. Një ekip zyrtarësh të UEFA-s kreu një kontroll të detajuar të procedurave të sigurisë, rrugëve të hyrjes, sinjalistikës së brendshme dhe operacioneve të ditës…

30/11/2025 16:14

UEFA ka miratuar zyrtarisht përdorimin e stadiumit Spotify Camp Nou për ndeshjet e Ligës së Kampionëve, pas një inspektimi në vend gjatë sfidës së Barcelonës kundër Alaves në LaLiga të shtunën.

Një ekip zyrtarësh të UEFA-s kreu një kontroll të detajuar të procedurave të sigurisë, rrugëve të hyrjes, sinjalistikës së brendshme dhe operacioneve të ditës së ndeshjes.

Ky shqyrtim u bë përgatitjeje për ndeshjen e parë evropiane të klubit në stadiumin e rinovuar më 9 dhjetor, kur Barcelona do të presë Eintracht Frankfurt.

Pas disa orësh inspektimesh dhe takimesh me drejtuesit e klubit, UEFA konfirmoi se të gjitha kërkesat ishin përmbushur plotësisht.

Miratimi përfshin gjithashtu seksionin e pajisur për tifozët mysafirë, duke siguruar përputhshmëri me standardet e sigurisë dhe ndarjes së turmave.

Me këtë miratim, Barcelona mund të përgatitet për rikthimin në Ligën e Kampionëve në stadiumin e rinovuar me besim të plotë.

 

