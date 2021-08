Barcelona mbështet Realin, kundër marrëveshjes së re të La Liga-së me CVC-në

La Liga kishte arritur marrëveshje me CVC-në, ku do fitonte rreth 2.7 miliardë euro që do investoheshin në kompeticion dhe klube, transmeton lajmi.net.

Real Madrid ishte skuadra e parë që doli kundër, ndërsa tani edhe Barcelona është kundër.

Barcelona konsideron se operacioni që është bërë publik nuk ka qenë i verifikuar nga klubet”, gjë që kuptonte refuzimin e marrëveshjes.

ℹ️ Comunicado del FC Barcelona https://t.co/FFoehQkACd — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) August 5, 2021

Mbetet të shihet nëse do këtë reagim të lidhur pasi dy klubet më të mëdha spanjolle kanë dal kundër./Lajmi.net/