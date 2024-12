Barcelona konfirmon lëndimin e Yamal dhe zbulon sa kohë do të mbetet jashtë fushave Barcelona ka konfirmuar një lëndim në kyçin e këmbës të Lamine Yamal pas humbjes së tyre ndaj Leganesit (1-0) mbrëmjen e së dielës. Tashmë është bërë e ditur se Yamal do të humbasë fillimin e vitit 2025 dhe rrjedhimisht nuk do të jetë në dispozicion për derbin e së shtunës ndaj Atletico Madridit. Përkundër faktit…