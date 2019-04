Barcelona kalon në epërsi në fundin e pjesës së parë

Është zhbllokuar rezultati në ndeshjen Barcelona – Real Sociedad.

Goli i parë në këtë takim erdhi në minutën e fundit të pjesës së parë (45’), shkruan lajmi.net.

Ishte një goditje nga këndi të cilën më së miri e shfrytëzoi qendër mbrojtësi Clement Lenglet, i cili me kokë dërgoi topin në rrjetë.

Barca pati edhe dy mundësi të mira gjatë pjesës së parë me anë të Lionel Messi dhe Luis Suarez por fati nuk i përcolli.

Më poshtë lajmi.net ua përcjell golin e shënuar nga Lenglet. /Lajmi.net/

Goli:

GOOOOOOAAAAAL BY Lenglet!! His first La Liga goal!! #lenglet #messi #barca #BarçaRealSociedad pic.twitter.com/ANnsHlA2tQ

— Blaugrana (@BlaugranaEn) April 20, 2019