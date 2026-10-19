Barcelona goditet para dy ndeshjeve vendimtare të sezonit
Barcelona është goditur nga dy lëndime në repartin defensiv në prag të një jave vendimtare të sezonit, pasi Jules Koundé dhe Eric García do të mungojnë në përballjen ndaj Paris Saint-Germainit në Ligën e Kampionëve. Klubi katalunas konfirmoi të dielën se Eric García ka pësuar një lëndim muskulor në kofshën e djathtë dhe pritet të…
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Barcelona është goditur nga dy lëndime në repartin defensiv në prag të një jave vendimtare të sezonit, pasi Jules Koundé dhe Eric García do të mungojnë në përballjen ndaj Paris Saint-Germainit në Ligën e Kampionëve.
Klubi katalunas konfirmoi të dielën se Eric García ka pësuar një lëndim muskulor në kofshën e djathtë dhe pritet të jetë jashtë fushave për tre deri në katër javë. Kjo mungesë pritet t’i kushtojë Barcelonës edhe në ndeshjet e ardhshme të kampionatit spanjoll.
Në anën tjetër, Koundé ka pësuar një ndrydhje të kyçit të majtë dhe nuk do të jetë i gatshëm për duelin e së martës kundër PSG-së. Megjithatë, mundësia e rikthimit të tij për El Clásicon ndaj Real Madridit, që zhvillohet më 25 tetor, do të varet nga ecuria e rikuperimit gjatë ditëve në vijim.
Lëndimet e dy futbollistëve ia vështirësojnë punën trajnerit Hansi Flick, i cili duhet të gjejë zgjidhje për repartin defensiv përpara dy përballjeve me peshë të madhe, fillimisht në Evropë e më pas në kampionat.
Barcelona do të përballet me PSG-në të martën në Paris, në një duel të rëndësishëm të Ligës së Kampionëve, ndërsa të dielën do ta presë Real Madridin në njërën prej ndeshjeve më të mëdha të futbollit spanjoll.
Situata bëhet edhe më e ndërlikuar për Flickun për shkak të mungesës së Andreas Christensenit, i cili gjithashtu është i lënduar. Përballë këtij problemi, trajneri gjerman duhet të menaxhojë me kujdes alternativat në mbrojtje, në një periudhë kur rezultatet në Evropë dhe në kampionat mund të kenë ndikim të madh në vazhdimësinë e sezonit.