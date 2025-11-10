Barcelona fiton në goleadën në Vigo
Sport
Barcelona ka ikur me tri pikë nga Vigo, falë një super performance nga sulmuesi i tyre, Robert Lewandowski.
Katalunasit fituan ndaj Celtës falë tregolëshit të polakut, 10’(p.), 37’ dhe 73’.
Golin tjetër për mysafirët e shënoi ylli i tyre i ri, Lamine Yamal, 45+4’.
Në anën tjetër, te vendësit shënuan Sergio Carrerira, 11’, dhe Borja Iglesias, 43’.