Barcelona fiton në goleadën në Vigo

Sport

10/11/2025 08:39

Barcelona ka ikur me tri pikë nga Vigo, falë një super performance nga sulmuesi i tyre, Robert Lewandowski.

Katalunasit fituan ndaj Celtës falë tregolëshit të polakut, 10’(p.), 37’ dhe 73’.

Golin tjetër për mysafirët e shënoi ylli i tyre i ri, Lamine Yamal, 45+4’.

Në anën tjetër, te vendësit shënuan Sergio Carrerira, 11’, dhe Borja Iglesias, 43’.

