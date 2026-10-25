Barcelona barazon rezultatin, Raphinha rikthen lojën në 1-1
Barcelona ka rikthyer baraspeshën në 1-1 ndaj Real Madridit në minutën e 61-të të El Clásicos. Raphinha ishte autor i golit, pas një pasimi të Pedrit brenda zonës, ku braziliani shmangu kundërshtarin dhe me një goditje të fuqishme e dërgoi topin në këndin e majtë të portës, duke mos i lënë mundësi reagimi portierit. Pas…
Sport
Barcelona ka rikthyer baraspeshën në 1-1 ndaj Real Madridit në minutën e 61-të të El Clásicos.
Raphinha ishte autor i golit, pas një pasimi të Pedrit brenda zonës, ku braziliani shmangu kundërshtarin dhe me një goditje të fuqishme e dërgoi topin në këndin e majtë të portës, duke mos i lënë mundësi reagimi portierit.
Pas golit të Kylian Mbappes në pjesën e parë, Barcelona është rikthyer fuqishëm në lojë dhe tashmë kërkon përmbysjen para tifozëve të saj në “Camp Nou”.