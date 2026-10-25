Barcelona barazon rezultatin, Raphinha rikthen lojën në 1-1

Barcelona ka rikthyer baraspeshën në 1-1 ndaj Real Madridit në minutën e 61-të të El Clásicos. Raphinha ishte autor i golit, pas një pasimi të Pedrit brenda zonës, ku braziliani shmangu kundërshtarin dhe me një goditje të fuqishme e dërgoi topin në këndin e majtë të portës, duke mos i lënë mundësi reagimi portierit. Pas…

Sport

25/10/2026 22:30

Barcelona ka rikthyer baraspeshën në 1-1 ndaj Real Madridit në minutën e 61-të të El Clásicos.

Raphinha ishte autor i golit, pas një pasimi të Pedrit brenda zonës, ku braziliani shmangu kundërshtarin dhe me një goditje të fuqishme e dërgoi topin në këndin e majtë të portës, duke mos i lënë mundësi reagimi portierit.

Pas golit të Kylian Mbappes në pjesën e parë, Barcelona është rikthyer fuqishëm në lojë dhe tashmë kërkon përmbysjen para tifozëve të saj në “Camp Nou”.

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