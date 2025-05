Barcelona afër ta finalizojë largimin e Ansu Fatit, mësohet destinacioni i tij i ardhshëm

Barcelona duhet të largojë disa lojtarë këtë verë për të realizuar blerjet që dëshiron, dhe një nga ata që do të largohet është Ansu Fati. 22-vjeçari ka qenë në periferi të skuadrës së parë gjatë gjithë sezonit 2024-25 dhe, pasi duket se ka pranuar se nuk bën pjesë në planet e Hansi Flick, ka rënë dakord të largohet.

Raportimet e javës së kaluar konfirmuan se Barcelona ka marrë vendimin për të organizuar largimin e Fati këtë verë, dhe vetë lojtari ka dhënë pëlqimin e tij. Gjërat kanë lëvizur shpejt pas kësaj, me një pretendent kryesor që tashmë është shfaqur.

Bëhet fjalë për AS Monaco, skuadër që e mposhti Barcelonën gjatë fazës së grupeve të Ligës së Kampionëve këtë sezon. Sipas Fabrizio Romano, klubi francez ka arritur thuajse marrëveshje personale me Fati, ndërkohë që janë duke u zhvilluar negociata edhe me klubin katalanas.

Fati do t’i bashkohej Monacos në formë huazimi për sezonin 2025-26, me një opsion blerjeje të përfshirë në marrëveshje. Nëse ky opsion do të aktivizohet, Barcelona do të mbajë një përqindje nga shitja e ardhshme e lojtarit, ndonëse vlera e kësaj klauzole ende nuk është përcaktuar.

Barcelona kishte shpresuar të përfitonte një shumë të mirë nga shitja e Fati-t, dhe kjo mund të ndodhë në varësi të vlerës që do të ketë opsioni i blerjes nga Monaco. Megjithatë, nuk pritet që marrëveshja të sjellë ndonjë fitim të madh financiar, edhe pse prioriteti kryesor është largimi i pagës së tij nga bilanci i klubit.

Do të jetë interesante të shihet se si do të paraqitet Fati te Monaco sezonin e ardhshëm – nëse marrëveshja konkretizohet. Largimi i tij do t’i hapë rrugë Barcelonës për të nënshkruar me një anësor të majtë të ri, një nga synimet kryesore të drejtorit sportiv Deco.