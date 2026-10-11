Banorët ankohen për gropa dhe papastërti në rrugën “Muharrem Fejza”, problemi po vazhdon prej një muaji

Problemet me gropa dhe papastërti po vazhdojnë tash e një muaj në rrugën “Muharrem Fejza” në Prishtinë. Një qytetar i është drejtuar redaksisë së lajmi.net, duke ngritur shqetësimin për gjendjen në këtë rrugë, ku sipas tij, problemet po përsëriten vazhdimisht, ndërsa papastërtitë po shkaktojnë edhe erë të rëndë. Nga pamjet e dërguara shihet gjendja në…

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11/10/2026 09:37

Problemet me gropa dhe papastërti po vazhdojnë tash e një muaj në rrugën “Muharrem Fejza” në Prishtinë.

Një qytetar i është drejtuar redaksisë së lajmi.net, duke ngritur shqetësimin për gjendjen në këtë rrugë, ku sipas tij, problemet po përsëriten vazhdimisht, ndërsa papastërtitë po shkaktojnë edhe erë të rëndë.

Nga pamjet e dërguara shihet gjendja në rrugën “Muharrem Fejza”. /Lajmi.net/

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