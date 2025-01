Banesat kolektive të ndërtuara nga Serbia në veri do të legalizohen

Shiritat janë vënë, e tash janë nën kontroll të Policisë së Kosovës.

Mbi 100 banesa këtu në qendër të Zubin Potokut, nuk mund të shfrytëzohen vetëm për një arsyeje.

Këto ndërtesa prapa meje janë mbyllur ditë më parë nga Policia e Kosovës nën arsyen se janë të financuara direkt nga Serbia, dhe nuk kanë leje ndërtimi në Kosovë.

Qëllimi i tyre, është që të mbushën me qytetarë serb që nuk kanë strehim, apo që vijnë për të jetuar në Kosovë.

E ndërtesa të tilla ka thuajse në tërë veriun e vendit.

Të tilla vetëm në Mitrovicën e Veriut janë dhjetra, shumica nga to janë të vendosura këtu në Lagjen e Boshnjakëve.

Për, ekzistencën e tyre janë të informuar edhe kuvendi Komunal i këtij qyteti që thonë se së shpejti do filloi legalizimi i tyre.

Betim Osmani, Asamblist në Komunën e Mitrovicës Veriore

“E kemi biseduar në kuvendin komunal, dhe së shpejti pritet që të dalin inspektorati, ku do të legalizohen”, ka thënë asamblisti në Komunës e Mitrovicës Veriore, Betim Osmani.

Ndërtesa të tilla ka edhe në fshatin Grabovc të Zveçanit.

Siç shihet edhe në pamje aty, jetohet normalisht në 3 ndërtesa kolektive.

Kryetari i Komunës, Ilir Peci tha se nuk ka kohë këtë javë të flas për këtë çështje.

Megjithatë, zv.drejtori i Policisë për rajonin e veriut, Veton Elashni tregon pse vendosën të ndërhyjnë vetëm në këto banesa pabanueshme.

“Ato ndërtesa janë të banueshme, dhe nuk kemi ndërhy, me to do të merren komunat dhe inspektoratet e komunave”, ka thënë Elshani.

Ndërtesat kolektive që janë financuar nga Qeveria e Serbisë, televizioni mëson se deri më tani janë dhënë falas për qytetarët e komunitetit serb, dhe se të njëjtat do kalonin në pronësi të tyre pas qëndrimit 5 vjeçar në to.