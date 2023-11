Ballkani – Viktoria Plzen: Publikohen notat e futbollistëve, Koliçi më i vlerësuari

Ballkani ka pësuar disfatë nga Viktoria Plzen, në ndeshjen e vlefshme për xhiron e pestë të Grupit C, në Ligën e Konferencës.

Kampionët e Kosovës u mposhtën 0:1 nga ekipi çek, në stadiumin “Air Albania” në Tiranë, shkruan lajmi.net.

Viktoria Plzen fitoren e siguroi në minutën e 81-të kur Sulc shënoi, në kohën kur Ballkani tentonte portën kundërshtare.

Uebfaqja e specializuar e vlerësimeve “SofaScore” ka publikuar notat e futbollistëve në fushë.

Te Ballkani futbollisti më i vlerësuar ishte portieri, Enea Koliçi, që u vlerësua me notën 7.5.



Ballkani me këtë humbje është i fundit me katër pikë, po aq sa Astana e treta. E para në grup është Plzen me 15 pikë, ndërkohë Dinamo Zagreb zë vendin e dytë me gjashtë pikë.

Ballkani ndeshjet e fundit në grup e zhvillon kundër Dinamo Zagrebit në Kroaci, ndeshje kjo vendimtare për fatin e kampionëve për kalim të grupit./Lajmi.net/