Ballkani vazhdon me fitore, Drita përsëri barazon me Lirinë Kanë përfunduar edhe tri ndeshjet e fundit të xhiros së 11-të në Superligën e Kosovës në futboll. Kampioni aktual, Ballkani ka mposhtur Feronikelin 74 me rezultat bindës 3:0, shkruan lajmi.net. Goli i parë në këtë ndeshje u shënua nga Almir Kryeziu në minutat e fundit të pjesës së parë, për 1:0. Kurse për 2:0 u…