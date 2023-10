Ballkani reagon ashpër pas takimit me Prishtinën: Ilir Daja ishte cak i sulmeve nga disa personave Ballkani ka reaguar ashpër një ditë pas ndeshjes kampionale me Prishtinën në kuadër të javës së nëntë në Superligën e Kosovës në futboll. Prishtina dhe Ballkani barazuan 1:1 të dielën mbrëma në stadiumin “Fadil Vokrri” në kryeqytet, shkruan lajmi.net. Kampionët e Kosovës me anë të një reagimi kanë bërë të ditur se kryetrajneri Ilir Daja…