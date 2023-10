Ballkani publikon video interesante para ndeshjes me Dinamon, përmendet miqësia mes dy popujve Ballkani do të përballet me Dinamo Zagrebin të enjten në kuadër të fazës së grupeve në Ligën e Konferencës. Kampioni kosovar e ka publikuar sot një video motivuese para duelit. Përkundër rivalitetit në fushën e blertë, therandasit e përmendin miqësinë mes dy popujve. Në video, e cila tregon se ku nisi gjithçka në rrugëtimin e…