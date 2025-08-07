Ballkani në epërsi ndaj Shamrock Rovers – Adetunji shënon në “Fadil Vokrri” (VIDEO)

Sport

07/08/2025 22:07

Ballkani ka kaluar në epërsi ndaj Shamrock Rovers në ndeshjen e parë gjysmëfinale të kualifikimeve për Ligën e Konferencës.

Në minutën e 56-të të takimit që po zhvillohet në stadiumin “Fadil Vokrri” në Prishtinë, ishte sulmuesi anëtar i skuadrës nga Suhareka, Adetunji, që realizoi golin e avantazhit për Ballkanin, transmeton lajmi.net

VIDEO E GOLIT: 

Skuadra e Kosovës po kërkon një rezultat pozitiv para ndeshjes së kthimit në Irlandë./lajmi.net/

