Ballkani në epërsi ndaj Shamrock Rovers – Adetunji shënon në “Fadil Vokrri” (VIDEO)
Sport
Ballkani ka kaluar në epërsi ndaj Shamrock Rovers në ndeshjen e parë gjysmëfinale të kualifikimeve për Ligën e Konferencës.
Në minutën e 56-të të takimit që po zhvillohet në stadiumin “Fadil Vokrri” në Prishtinë, ishte sulmuesi anëtar i skuadrës nga Suhareka, Adetunji, që realizoi golin e avantazhit për Ballkanin, transmeton lajmi.net
VIDEO E GOLIT:
Skuadra e Kosovës po kërkon një rezultat pozitiv para ndeshjes së kthimit në Irlandë./lajmi.net/