Ballkani fiton ndaj Malishevës, kthehet përsëri në kreun e tabelës Futbollistët e Ballkanit kanë mposhtur sot Malishevën me rezultat 2:0, në kuadër të javës së 24-të në Superligën e Kosovës. Nazmi Gripshi dhe Mamadou Danfa shënuan për suharekasit në minutat 49, përkatësisht 69. Në ndeshjen e dytë Feronikeli 74’ mposhti si mysafir skuadrën e Lirisë me rezultat 2:0, me golat e Robert Rrahmanit në minutën…