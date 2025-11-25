Ballkani emëron trajner të ri kroatin Mislav Karoglan

Ballkani ka bërë të ditur se ka arritur marrëveshje me kroatin Mislav Karoglan.   Sipas njoftimit, trajneri i ri do ta drejtojë klubin nga Suhareka për dy vjet e gjysmë. “FC Ballkani zyrtarisht ka emëruar kroatin Mislav Karoglan si trajnerin e ri të skuadrës, duke shënuar kështu një moment historik për klubin tonë, me kroatin…

Sport

25/11/2025 23:54

Ballkani ka bërë të ditur se ka arritur marrëveshje me kroatin Mislav Karoglan.

 

Sipas njoftimit, trajneri i ri do ta drejtojë klubin nga Suhareka për dy vjet e gjysmë.

“FC Ballkani zyrtarisht ka emëruar kroatin Mislav Karoglan si trajnerin e ri të skuadrës, duke shënuar kështu një moment historik për klubin tonë, me kroatin që është trajneri parë i huaj që drejton FC Ballkanin. Kontrata e tij me klubin është nënshkruar për dy vjet e gjysmë. Karoglan, 43 vjeç, vjen në Suharekë me një eksperiencë të pasur në futbollin evropian. Ai ishte kryetrajner i klubit të njohur kroat Hajduk Split në dy raste, së fundmi sezonin 2023–24, ndërsa edicionin e kaluar 2024–25 ka drejtuar kampionin e shumëfishtë moldav Sheriff Tiraspol , me të cilin ka garuar edhe në arenën ndërkombëtare”, ka shkruar Ballkani. “Përpara këtyre angazhimeve, ai ka udhëhequr edhe skuadra të tjera nga elita e futbollit kroat, si Zadar dhe Istra 1961, duke ndërtuar një profil të fortë si trajner modern”.

Artikuj të ngjashëm

November 25, 2025

Barcelona, me një lojtar më pak ndaj Chelseat

November 25, 2025

Asllani në radarin e top-klubit gjerman

November 25, 2025

Mbappe merr trofeun “Pichichi” për sezonin e kaluar

November 24, 2025

Vinicius mund të refuzojë rinovimin me Real Madrid

November 24, 2025

FFK-ja vizitohet nga Liga e Veteranëve: Ata luftuan për fanellën dhe...

November 23, 2025

​Inter–Milan, ndeshja që pritet të ndezë futbollin italian sonte

Lajme të fundit

KQZ: Të mërkurën fillon afati për regjistrimin e votuesve jashtë Kosovës

“Shyqyr që është Fitore Pacolli dhe e mbron...

Deputeti i PDK-së e lavdëron Ramiz Lladrovcin, e...

Kurti shkruan për vdekjen e të mbijetuarit të...