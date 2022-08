Ballkani e nis sezonin e ri me fitore, mposht minimalisht Drenicën Ballkani e ka nisur me fitore misionin për ta ruajtur titullin e kampionit. Skuadra suharekase ka arritur ta mposht Drenicën me rezultat minimal, 1:0, shkruan lajmi.net. Goli i vetëm në këtë takim u shënua në minutën e 44’. Kjo është ndeshja e parë për Ballkanin këtë edicion, dhe njëkohësisht tri pikët e para. Drenica në…