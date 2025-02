​Ballkani e Drita e nisin me fitore stinorin pranveror Stinori pranveror i Superligës së Kosovës ka nisur sot me dy ndeshje jashtëzakonisht interesante. Drita e ka mposhtur Malishevën me rezultat 2-0 duke e nisur kështu në mënyrën më të mirë të mundshme edicionin pranveror. Golat për Dritën i realizoi Krasniqi në minutat 61’ dhe 78. Në anën tjetër, kampioni aktual Ballkani ka triumfuar si…