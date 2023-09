Ballkani del me njoftim të rëndësishëm për tifozët që do të udhëtojnë për takimin me Viktoria Plzen Ballkani e nis sot aventurën në fazën e grupeve në Ligën e Konferencës për herë të dytë në dy vitet e fundit. Kampioni i Kosovës do të ketë punë në udhëtim me Viktoria Plzen në Çeki, në kuadër të Grupit C, shkruan lajmi.net. “Portokallezinjtë” do të kenë përkrahje edhe në tribuna nga një numër i…