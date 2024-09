Balje: Termi Prindi 1 dhe Prindi 2, shkelje e Ligjit të Familjes

Deputetja Duda Balje, kryetare e Komisionit për të Drejtat e Njeriut, Barazi Gjinore, për Persona të Pagjetur, Viktimat e Dhunës Seksuale të Luftës dhe Peticione në Kuvendit e Kosovës, ka thënë se termi Prindi 1 dhe Prindi 2, e përdorur në një dokument të unifikuar dhe i shpërndarë për prindërit nga shkolla “Elena Gjika” në Prishtinë është shkelje e ligjit të familjes.

Ajo ka thënë se familja në Kosovë është e rregulluar me ligj dhe se askush s’ka të drejtë të bëjë definimin e saj.

“Shkelje e ligjit sepse na kemi ligj për familjen, kod për familjen dhe nuk e besoj se askush prej nivelit lokal aq më pak menaxhmenti i shkollës ka pas të drejtë këtë me bë”, ka thënë Balje në Tëvë 1.

Balje ka thënë se nga biseda që ka zhvilluar me drejtoreshën e kësaj shkolle ka kuptuar se një dokument i tillë është shpërndarë nga Drejtoria e Arsimit në Prishtinë edhe në shkollat tjera.

“Ata kanë thënë se është unifikim i dokumentit dhe është shpërndarë nga DKA e Prishtinës në të gjitha shkollat. Askush në Kosovë nuk ka të drejtë me definu familjen, sepse ajo është e definuar me ligj”, tha ajo.

Balje ka përmendur edhe një shembull se nëse një çift shkon dhe e regjistron fëmijën në shkollë, kush duhet të jetë prindi 1 dhe kush 2 dhe pse.

“Nuk po dua me u identiku me numër, unë jam nëna”, tha ajo.

Për këtë dokument i cili ngjalli reagime ka reaguar edhe shkolla “Elena Gjika”.

“Kjo draft-marrëveshje është hartuar nga grupe punuese të shkollave gjatë vitit 2023 dhe është në harmoni me praktikat evropiane për nënshkrim nga dy prindërit. Është vërejtur se disa prindër e kanë ndërlidhur me procese të tjera, për çka shkolla nuk ka pasur këtë qëllim. Për shkollën është e rëndësishme që dy prindërit të jenë pjesë e shkollimit dhe garantues i bashkëpunimit e ndarjes së përgjegjësisë në të mirë të fëmijëve. Ne ndajmë keqardhje për çdo shqetësim të mundshëm që kjo situatë mund të ketë shkaktuar”, u tha në një postim nga drejtoria e kësaj shkolle.

Edhe nga Drejtoria e Arsimit në komunën e Prishtinës e kanë quajtur një emërtim të tillë si keqkuptim.

“Ka pasur keqkuptime, ku disa prindër e kanë ndërlidhur këtë marrëveshje me procese të tjera, të cilat nuk janë objekt i këtij dokumenti. Për DKA, është thelbësore që të dy prindërit të jenë të angazhuar dhe të kontribuojnë në mënyrë të barabartë në procesin arsimor”, thuhet nga DKA