“Balerin i dështuar”, Fifi nis një sherr me Ilirin

Mbrëmjen e djeshme banorët festuan me njëri-tjetrin por pa pranin e disa banorëve të tjerë sic ishte dhe Iliri.

Në një bisedë në oborr me Ilirin,Fifi përmendi pjesën e largimit nga shtëpia ku i thot atij se ajo do jetë e fundit që do të largohet.

Iliri i tha me shaka që ajo e ka kontratën deri në 16 janar 2024.

“Ti e ke 16 janar 2024, ti do të rrish vetëm këtu” i tha ai. Fifi nën efektin e pijes duket se nuk e priti mjaft mirë këtë koment të Ilirit duke i thënë atij balerin i dështuar.

View this post on Instagram A post shared by Big Brother Alb VIP Edition (@bigbrotheralb_vip)

Biseda vazhdoj dhe më tej duke u agravuar më shumë,gjë që bëri që Iliri të largohej i prekur.

Këto ditë kanë qenë paksa të vështira dhe të sikletshme për Ilirin pasi është edhe në nominim bashkë me Sabianin.