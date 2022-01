Bale po konsideron pensionimin nëse Uellsi nuk kualifikohet në Kupën e Botës

Uellsi përballet me një play-off kundër Austrisë në Cardiff në mars dhe, nëse fiton, atëherë do të përballet me një përballje ndaj Skocisë ose Ukrainës për një vend në finale.

Uellsi nuk është kualifikuar në Kupën e Botës që nga viti 1958 dhe Bale dëshiron të përfaqësojë vendin e tij në turne përpara fundit të karrierës së tij.

Por nëse Uellsi dështon në fazën e play-off-it, pensioni mund të jetë në kartat e Bale, kontrata e të cilit me Real Madrid skadon në fund të sezonit.

Megjithatë, nëse Uellsi arrin në Kupën e Botës të parë në 64 vjet, Bale mund të konsiderojë nënshkrimin e një marrëveshjeje afatshkurtër me një skuadër të Premier League ose Championship për të siguruar që ai të jetë gati për turneun.

Besohet se Bale, i cili mbush 33 vjeç në korrik, mund të konsiderojë bashkimin me Cardiff ose Swansea. /Lajmi.net/