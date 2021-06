Bale nuk do të pensionohet, pritet një konsultim me Ancelottin

Sipas të përditshmes spanjolle, “Marca”, thuhej se Gareth Bale është duke menduar pensionimin nga futbolli, transmeton lajmi.net.

Por, sipas gazetarit italian, Fabrizio Romano, kjo gjë nuk është e vërtetë.

Romano konfirmon se Bale nuk ka në plan të pensionohet dhe me t’u rikthyer nga “Euro 2020” me Kombëtaren e Uellsit, 31 vjeçari do të ketë një diskutim me Carlo Ancelottin për të ardhmen e tij.

Vet Ancelotti kishte dhënë sinjale pozitive duke thurur lëvdata për Bale në rikthimin e tij në Mardit, Bale mund të bëhet njëri nga protagonistët kryesorë të Realit në sezonin e ardhshëm./Lajmi.net/

From Gareth Bale side denying again: he’s not planning to retire after the Euros, as of today there’s nothing going on. Bale will talk with Carlo Ancelotti about his future soon. 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿🔴 #Real #THFC https://t.co/0iNnBaKCSK

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 5, 2021