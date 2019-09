Balaj optimist: Në Francë shkojmë për rezultat pozitiv

Luajmë dy ndeshje mjaft të rëndësishme? Sa të përgatitur jeni për këto ndeshje dhe cilat janë pritshmëritë?

Përqendrimi është maksimal dhe vlerësimi për këto dy ndeshje dihet. Do të luajmë kundër dy kundërshtarëve mjaft të fortë dhe do të punojmë maksimalisht për t’i përballuar me sukses këto sfida. Duhet të bëjmë paraqitje të mirë edhe në Francë, ku do të synojmë një rezultat pozitiv, por pa nënvlerësuar Islandën.

Kohët e fundit keni luajtur rregullisht dhe keni shënuar edhe gola me skuadrën ere…

Më vjen mirë që vijmë në ekipin kombëtar me gola dhe me minuta të shumta në këmbë. Kam luajtur thuajse të gjitha ndeshjet të plota dhe ndihem në formë mjaft të mirë, ndaj shpresoj të bëj më të mirën në ekipin kombëtar.

Jeni takuar me trajnerin Reja? Cilat ishin fjalët e para që ju tha?

E takova, e përshëndeta dhe më përgëzoi për golat dhe formën e mirë, por vetëm kaq, pasi unë erdha vetëm sot në mëngjes.

Prisni të luani në formacion?

Unë jam gati të jap më të mirën time dhe të vihem në dispozicion, sepse më pas do të jetë trajneri ai që do të marrë vendimet, edhe duke u bazuar te mënyra se si do t’i përballojmë këto ndeshje.

Do të doje të luaje i vetëm në sulm, apo me ndonjë shok?

Nuk është momenti për dëshirat apo tekat personale, pasi janë ndeshje të rëndësishme dhe gjithçka mbi strategjinë e rreshtimin, e di trajneri./SS/