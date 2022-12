Bajrami për situatën në veri: Vendit i duhet lidership që në vend të përçarjes, siguron koordinim të ngushtë me aleatët tanë

Deputetja e Lidhjes Demokratike të Kosovës, Hykmete Bajrami, ka reaguar lidhur me zhvillimet e fundit në veri të vendit.

Përmes një postimi në Facebook, Bajrami ka theksuar se LDK-ja shpreh shqetësim për situatën në veri, sepse janë veprime që cenojnë rendin kushtetues të Republikës dhe prandaj si të tilla ato janë të papranueshme.

“Lidhja Demokratike e Kosovës shpreh shqetësimin e thellë për gjendjen e sigurisë në veri të vendit. Sulmet ndaj institucioneve të Republikës, pjesëtarëve të Policisë së Kosovës dhe të EULEX-it, si dhe barrikadimi dhe mbyllja e rrugëve janë veprime që cenojnë rendin kushtetues të Republikës prandaj si të tilla ato janë të papranueshme. LDK-ja i dënon ashpër këto veprime dhe kërkon që autorët e sulmeve të sillen para institucioneve të drejtësisë së Republikës së Kosovës.”, ka shkruar Bajrami.

Ish- ministrja e Financave, ka thënë gjithashtu se koordinimi i veprimeve të Qeverisë me partnerët e Kosovës është rruga e vetme drejt kthimit të rendit, sigurisë dhe lëvizjes së lirë në gjithë territorin e Kosovës.

“LDK-ja edhe një herë përsërit kërkesën e saj ndaj Qeverisë dhe institucioneve të tjera të vendit për koordinim të veprimeve me partnerët e Kosovës, si rrugë e vetme drejt kthimit të rendit, sigurisë dhe lëvizjes së lirë në gjithë territorin e Kosovës. Çdo rrugë tjetër është rënie në kurthin e synimeve destabilizuese të Serbisë. LDK kërkon nga Qeveria e Kosovës plan të qartë për të zgjidhur situatën e sigurisë në veri. Në këto momente vendit i duhet lidership i vërtetë që do të veprojë me mençuri dhe vendosmëri; që në vend ndarjes e përçarjes siguron unitet të brendshëm e koordinim të ngushtë me aleatët tanë.”, ka vazhduar ajo./Lajmi.net/