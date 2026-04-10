Bajrami në Kuvend: Me ligjin e ri, pensionistëve u zvogëlohet pensioni për 3.5%
Deputetja e Lidhjes Demokratike të Kosovës, Hykmete Bajrami, ka thënë në seancën e sotme parlamentare se me ligjin e ri pensionistëve do t’u zvogëlohet pensioni për 3.5 për qind. Ajo ka pyetur Qeverinë edhe se cilat barna pensionistët do t’i marrin pa pagesë. “Një lajm shumë i keq për pensionistët, sepse po flitet që qeveria…
Deputetja e Lidhjes Demokratike të Kosovës, Hykmete Bajrami, ka thënë në seancën e sotme parlamentare se me ligjin e ri pensionistëve do t’u zvogëlohet pensioni për 3.5 për qind.
Ajo ka pyetur Qeverinë edhe se cilat barna pensionistët do t’i marrin pa pagesë.
“Një lajm shumë i keq për pensionistët, sepse po flitet që qeveria u ndanë nga 100 euro e tjera e kemi pa ia u ndanë në kohë zgjedhjeve, sipas ligjit të cilin e keni sjellë këtu, pensionistët kanë me nda 3.5 % prej pensionit të tyre dhe qeveria nuk ndan fare për ta. Pra, pensionistëve u zvogëlohet pensioni për 3.5%, mirëpo sot askush nuk qe në gjendje me ju tregu pensionistëve se cilat barna ata do i marrin pa pagesë. Se atyne sot, krejt pensioni në barna ju shkon, shumicës prej tyre ju shkon në barna”, ka thënë ajo.