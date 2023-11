Bajrami e Sassuolo mposhtin Spezian në Kupën e Italisë Sassuolo ka arritur që me ndihmën e Nedim Bajrami ta eliminoj Spezian nga Kupa e Italisë. Ndeshja përfundoi me rezultat të barabartë 0:0, por Sassuolo kaloi tutje pas ekzekutimit të penalltive me rezultat 5:4, shkruan lajmi.net. Sassuolo dominoi ndeshjen, duke pasur posedimin e topit si dhe numrin e rasteve të krijuara, por nuk arriti t’i…