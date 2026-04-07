Bajqinovci thotë se Osmani nuk ndikoi në heqjen e masave: Ajo ishte në linjë me Lajçakun për tërheqje nga veriu

07/04/2026 22:47

Deputeti i VV-së, Mefail Bajqinovci ka kundërshtuar Presidenten e Kosovës Vjosa Osmanin në lidhje me meritat që ajo tha se i ka për heqjen e masave.

Ai ka thënë se ajo nuk ka kontribuar në heqje të masave, por sipas tij ishte në linjë me Lajçakun për tërheqje nga veriu.

“Nëse nuk ka harruar, Presidentja pastrimin e strukturave kriminale e quante “bixhoz”. Ky është kontributi i saj në lidhje me masat!”, ka thënë Bajqinovci.

Osmani ka thënë sot në një intervistë në T7 se ka qenë puna e Presidencës që ka ndikuar në heqjen e masave nga BE, ndërsa ka thënë se ato masa erdhën për shkak edhe të keqkuptimeve të Qeverisë me aleatët. /Lajmi.net/

Artikuj të ngjashëm

April 7, 2026

Reagon këshilltari i Kurtit: Masat e BE nuk u hoqën me...

April 7, 2026

I tha se është në linjë me Lajçakun për tërheqje nga...

April 7, 2026

A do të kthehet në LDK në zgjedhjet e ardhshme? –...

April 7, 2026

Operacioni “Epic Fury”, SHBA nis dronë sulmues kundër Iranit

April 7, 2026

Kërcënimi i Trumpit me shkatërrim të civilizimit iranian, deklarohet zëdhënësja e...

April 7, 2026

Xhamia shqiptare 15 milionëshe në St.Gallen aktivizon zviceranët: “Nga vijnë paratë”,...

Lajme të fundit

Reagon këshilltari i Kurtit: Masat e BE nuk...

I tha se është në linjë me Lajçakun...

A do të kthehet në LDK në zgjedhjet...

“Kfillet” Reali, Mbappe shënon – Bayern vazhdon të...