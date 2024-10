Bahtiri: Ura e Ibrit hapet pas 5 shkurtit Ish-kryetari i Mitrovicës, Agim Bahtiri, ka thënë që Ura e Ibrit do të hapet pas 5 shkurtit. “Pasi që të kryhet procesi zgjedhor, pas 5 shkurtit ura do të hapet. Pa asnjë problem”, ka thënë Bahtiri në DTP me Fidanin në Klan Kosova. “Ne do të jemi në bashkëpunim me KFOR-in dhe të gjitha institucionet”.…