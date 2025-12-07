Bahtiri mundohet të bëhet kreativ: Me këto syza kanë dëshirë ta shohin veriun pseudoanalistët
Ish-kryetari i Mitrovicës nga radhët e Lëvizjes Vetëvendosje, Agim Bahtiri, ka publikuar sot një video në rrjetin e tij social, Facebook, ku shihet në Veri të vendit.
Në video, Bahtiri shfaqet pranë një tavoline ku ndodhen një palë syze, mbi të cilat ka shkruar mesazhin:
“Me këto syza kanë dëshirë ta shohin veriun pseudoanalistët”.
Videoja ka tërhequr menjëherë vëmendjen e ndjekësve të tij dhe ka nisur diskutime në rrjetet sociale