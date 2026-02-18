Babi i Marigona Osmanit kërkon rikthimin e dënimit me vdekje: Këto vrasje dhe dhuna nuk ndalen

Vitin që lamë pas, vrasja brutale e Marigona Osmanit tronditi gjithë Kosovën. 18-vjeçarja dyshohet të ketë qenë viktimë e torturës deri në vdekje nga i dashuri i saj, Dardan Krivavqa. Në një dokumentar të RTK-së, babi i Marigonës, Muhabi Osmani, u shpreh se duhet të rikthehet dënimi me vdkeje, duke i bërë thirrje edhe Presidentes…

Lajme

18/02/2026 21:34

Vitin që lamë pas, vrasja brutale e Marigona Osmanit tronditi gjithë Kosovën. 18-vjeçarja dyshohet të ketë qenë viktimë e torturës deri në vdekje nga i dashuri i saj, Dardan Krivavqa.

Në një dokumentar të RTK-së, babi i Marigonës, Muhabi Osmani, u shpreh se duhet të rikthehet dënimi me vdkeje, duke i bërë thirrje edhe Presidentes Osmani që ta paraqes një dekret në Kuvend.

“Ne si familjarë kërkojmë me e rikthy dënimin me vdekje për arsye se ndryhse nuk nalen, këto vrasje këto dhuna nuk ndalen pa ardh ai ligj i cili është edhe në Amerikë është normale. E kisha lutë Presidenten me pru një dekret në Parlament që të aprovohet ligji për dënim me vdekje. Ajo ka vdek e ndjera ne duhet ktu kta tre fëmijë që i kem këtu sëbashku me ia dal deri në fund sepse i kemi fëmijët jarzakonisht të shkollum sidomos Miranda është një ndër nxanset më të mira në shkollë. Kujtime i kemi ende të freskta”, tha ai.

Rrëfimin e plotë e gjeni më poshtë:

YouTube player

Artikuj të ngjashëm

February 18, 2026

Nëna e Marigona Osmanit rrëfen momentet e fundit me vajzën: Mam,...

February 18, 2026

Gjendet pa shenja jetë një person në Prishtinë

February 18, 2026

Reuters shkruan për gjyqin e Hagës: Thaçi i Kosovës mbron pafajësinë...

February 18, 2026

Tragjedia e Crans-Montana: Riatdhesohen viktimat e trajtuara jashtë vendit

February 18, 2026

Dosja Epstein, ekspertët e OKB-së: Kemi të bëjmë me një sipërmarrje...

February 17, 2026

Policia izraelite arreston imamin e xhamisë Al-Aksa në Jerusalem

Lajme të fundit

Nëna e Marigona Osmanit rrëfen momentet e fundit...

Gjendet pa shenja jetë një person në Prishtinë

Tifozi bie nga një lartësi derisa po e shikonte ndeshjen Trepça – Bashkimi

Reuters shkruan për gjyqin e Hagës: Thaçi i...