Babai raporton se djali i tij ia vodhi veturën dhe 2 mijë e 100 euro në Fushë Kosovë

Një qytetar në Fushë Kosovë ka raportuar në polici se djali i tij ia ka vjedhur veturën dhe një shumë prej 2 mijë e 100 eurosh, për t’u larguar më pas në drejtim të panjohur. Sipas raportit të Policisë së Kosovës, rasti ka ndodhur më 16 tetor, rreth orës 02:00, në lagjen 28/29 në Fushë…

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17/10/2026 08:58

Një qytetar në Fushë Kosovë ka raportuar në polici se djali i tij ia ka vjedhur veturën dhe një shumë prej 2 mijë e 100 eurosh, për t’u larguar më pas në drejtim të panjohur.

Sipas raportit të Policisë së Kosovës, rasti ka ndodhur më 16 tetor, rreth orës 02:00, në lagjen 28/29 në Fushë Kosovë.

Ankuesi, mashkull kosovar, ka deklaruar se djali i tij i ka marrë veturën dhe paratë pa lejen e tij.

Policia ka bërë të ditur se rasti është duke u hetuar.

“Lagja-28/29 Fushë Kosovë 16.10.2026-02:00. Ankuesi mashkull kosovar, ka raportuar se djali i tij i ka vjedhur veturën dhe një shumë parash prej 2100 € dhe është larguar në drejtim të panjohur. Rasti nën hetime”.

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