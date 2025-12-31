Babagjyshi me ‘pasaportë europiane’, mesazhi festiv i Parlamentit Europian
Lajme
Parlamenti Europian ka zgjedhur t’i qaset fundvitit me një mesazh simbolik, duke përdorur figurën e Babagjyshit të Vitit të Ri për të vënë në pah përfitimet e integrimit europian dhe lëvizjes së lirë brenda Bashkimit Europian.
Përmes një postimi në rrjetin social X, institucioni europian ironizon mbi shpejtësinë me të cilën Babagjyshi arrin të shpërndajë dhurata në të gjithë kontinentin, duke e lidhur këtë “sekret” me funksionimin e bashkimit doganor dhe zonës Shengen.
Sipas mesazhit, mungesa e kontrolleve doganore mes vendeve anëtare i mundëson sajës së Babagjyshit të lëvizë pa pengesa nga një shtet në tjetrin, pa vonesa dhe pa procedura burokratike.
Postimi synon të përcjellë në mënyrë të thjeshtë rëndësinë e bashkëpunimit dhe lëvizjes së lirë brenda BE-së, duke e përshtatur mesazhin me atmosferën festive të fundvitit.