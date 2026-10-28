Avokatja e Albert Sylajt kundërshtoi paraburgimin, kërkoi dorëzani

Avokatja e Albert Sylajt, të dyshuarit për vrasjen e Arlinda Zekajt, ka kundërshtuar kërkesën e Prokurorisë për caktimin e masës së paraburgimit, duke kërkuar që ndaj tij të zbatohet një masë më e butë, përfshirë dorëzaninë. Sipas raportimit të Klan Kosovës, avokatja Kaltrina Vuksani, e caktuar për mbrojtjen e Sylajt, e ka paraqitur kundërshtimin e…

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28/10/2026 18:48

Avokatja e Albert Sylajt, dyshuarit për vrasjen e Arlinda Zekajt, ka kundërshtuar kërkesën e Prokurorisë për caktimin e masës paraburgimit, duke kërkuar ndaj tij zbatohet një masë e butë, përfshirë dorëzaninë.

Sipas raportimit Klan Kosovës, avokatja Kaltrina Vuksani, e caktuar për mbrojtjen e Sylajt, e ka paraqitur kundërshtimin e saj gjatë seancës dëgjimore mbajtur Gjykatën Themelore Pejë, transmeton lajmi.net.

Megjithatë, kërkesa e mbrojtjes për një masë alternative nuk është aprovuar nga gjyqtari i rastit, i cili ka miratuar kërkesën e Prokurorisë për caktimin e paraburgimit.

Kundër këtij aktvendimi, palët kanë drejtë ankese brenda 48 orëve nga pranimi i tij.

Albert Sylaj u ndalua martën, pak para mesnatës, Deçan, dy ditë pas vrasjes Arlinda Zekajt, ish-kunatës tij./lajmi.net/

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