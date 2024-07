Avokati Koci niset drejt Serbisë për tërheqjen e trupit të Faton Hajrizit

Avokati, Arianit Koci i autorizuar si përfaqësues i familjes së Faton Hajrizit, është nisur për në Serbi me synimin e vetëm për të tërheq trupin e të ndjerit.

Arianit Koci tha se edhe pse do të vazhdojë tutje në realizimin e misionit të tij “ka tendenca që të zvarritet kthimi i kufomës”.

“Posa hyra në Serbi. Tash po vazhdoj tutje me aktivitete në realizimin e misionit tim. Për momentin nuk mund të ndaj më shumë informata me mediat dhe publikun. Sidoqoftë, ka tendeca me u zvarritë kthimi i kufomës”, ka thënë Koci.

Ndryshe, i arratisuri nga burgu i Smrekonicës në Kosovë, Faton Hajrizi, është raportuar të jetë vrarë nga autoritetet në Serbi.

Hajrizi ka qenë në kërkim nga autoritetet serbe, pasi më 18 korrik është raportuar se e ka vrarë një zyrtar policor serb dhe e ka plagosur një tjetër, gjatë një kontrolli rutinor në Lloznicë të Serbisë, qytezë në afërsi me Bosnje-Hercegovinën.