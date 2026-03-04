Avni Dehari për emrin e Andin Hotit për President: S’e di, prej juve po e dëgjoj, besoj që ka vullnet për marrëveshje

Deputeti i Lëvizjes Vetëvendosje, Avni Dehari tha se “nuk e di” nëse sot do të ketë seancë për zgjedhjen e Presidentit. Pasi u pyet për emrin e Andin Hotit, ai buzëqeshi dhe tha se po e dëgjonte për herë të parë. “S’e di. Prej juve po e dëgjoj”, tha ai. Ai tha “nuk e di,…

Lajme

04/03/2026 14:47

Deputeti i Lëvizjes Vetëvendosje, Avni Dehari tha se “nuk e di” nëse sot do të ketë seancë për zgjedhjen e Presidentit.

Pasi u pyet për emrin e Andin Hotit, ai buzëqeshi dhe tha se po e dëgjonte për herë të parë.

“S’e di. Prej juve po e dëgjoj”, tha ai.

Ai tha “nuk e di, jo, s’e di” edhe kur u pyet për GlauK Konjufcën.

I pyetur se a ka vullnet për marrëveshje, ai tha: “Po besoj që po. Shpresoj shumë”.

Ai tha “ta shohim”, kur u pyet se me cilin subjekt politik do të mund të arrihej kjo marrëveshje.

Artikuj të ngjashëm

March 4, 2026

“Fluturimi” i çmimeve të naftës, Kusari-Lila del me një vendim të...

March 4, 2026

​Mbi 20 mijë qytetarë e kanë nënshkruar peticionin në mbështetje të...

March 4, 2026

Vjosa Osmani pjesë e listës së LDK-së nëse shkohet në zgjedhje?...

March 4, 2026

Nathan Sales: Suksesi në Iran do të matet nga ritmi i...

March 4, 2026

Irani lëshon raketë drejt Turqisë, sistemi i NATO-s ia shkatërron në ajër

March 4, 2026

Djali i Khameneit u mbijeton disa sulmeve amerikano-izraelite

Lajme të fundit

“Fluturimi” i çmimeve të naftës, Kusari-Lila del me...

​Mbi 20 mijë qytetarë e kanë nënshkruar peticionin...

Vjosa Osmani pjesë e listës së LDK-së nëse...

Nathan Sales: Suksesi në Iran do të matet...