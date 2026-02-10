AUV vendos ndalim për importin e kafshëve dhe produkteve nga Maramures, Rumani
Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë (AUV) ka njoftuar sot se ka marrë vendim për ndalimin e importit të kafshëve të gjalla dhe produkteve të tyre nga rajoni Maramureș i Republikës së Rumanisë.
Sipas raportimeve zyrtare të Organizatës Botërore për Shëndetin e Kafshëve (WOAH) dhe të Komisionit Evropian, më 09.02.2026 u konfirmua prania e sëmundjes së tërbimit (rabies) në një fermë familjare në këtë rajon, te kafshët shtëpiake, shkruan lajmi.net.
Vendimi i AUV-së, i bazuar në Ligjin për Veterinarinë, ndalon importin e:
Gjedhëve
Deleve
Dhive
Derrave
Si dhe produkteve të tyre, me origjinë nga zona e infektuar.
Kjo masë hyn në fuqi menjëherë, ndërsa Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë njofton se do të vazhdojë monitorimin e situatës dhe informimin e publikut dhe operatorëve ekonomikë për çdo zhvillim të ri.
AUV gjithashtu konfirmon përkushtimin e saj për bashkëpunim të ngushtë me institucionet vendore dhe ndërkombëtare, me qëllim parandalimin e përhapjes së sëmundjes dhe mbrojtjen e shëndetit publik dhe atij veterinar. /Lajmi.net/