Autostrada e Kroacisë mbulohet nga bora
Erërat e forta të lumit Bora dhe kushtet e dimrit po shkaktojnë probleme të mëdha në trafikun rrugor dhe detar, duke shkaktuar mbylljen e disa rrugëve dhe ndërprerjen e funksionimit të shumë linjave detare. Sipas mediave kroate, në autostradën A6, te viadukti Zečeva Draga, automjetet kanë qëndruar në radhë për një orë pa lëvizur. Ai…
Bota
Erërat e forta të lumit Bora dhe kushtet e dimrit po shkaktojnë probleme të mëdha në trafikun rrugor dhe detar, duke shkaktuar mbylljen e disa rrugëve dhe ndërprerjen e funksionimit të shumë linjave detare.
Sipas mediave kroate, në autostradën A6, te viadukti Zečeva Draga, automjetet kanë qëndruar në radhë për një orë pa lëvizur. Ai pretendon se ka kamionë “kudo” pa pajisje dimërore, prandaj borëpastrueset nuk mund të kalojnë dhe të pastrojnë rrugën.
Sipas informacionit të fundit nga Klubi Kroat i Automobilave (HAK), të përditësuar në orën 21:43, një aksident trafiku ka ndodhur edhe në autostradën A6. Në kilometrin e 40-të, midis kryqëzimeve Delnice dhe Ravna Gora në drejtim të Zagrebit, trafiku po lëviz në një korsi me një shpejtësi të kufizuar prej 60 km/orë.
HAK paralajmëron se kushtet dimërore janë ende të pranishme në seksionin A6 midis Kikovicës dhe Bosiljevo II dhe në rrugë të shumta që kalojnë nëpër Gorski Kotar dhe Lika.